إعلان

تايوان تحتجز سفينة وطاقمها الصيني للاشتباه في قطعها كابل اتصالات بحري رئيسي

11:15 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

علم تايوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه - (د ب أ)

قامت قوات خفر السواحل التايوانية باحتجاز سفينة شحن مسجلة في توجو، وطاقمها الصيني، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تورطها في قطع كابل اتصالات بحري رئيسي.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء التايواني، ميشيل لي هوي-تشيه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الأمر قيد التحقيق لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتخريب متعمد.

وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بأن وزارة الشؤون الرقمية أصدرت تعليمات لشركة "تشونجهوا تيليكوم" للقيام بتحويل طارئ لحركة الاتصالات إلى كابلات بحرية أخرى. وجاء ذلك لضمان عمل الوصلات بصورة طبيعية بين الجزيرة الرئيسية في تايوان وجزر مقاطعة بينجهو وكينمن.

جدير بالذكر أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايوان احتجاز سفينة صينية قوات خفر السواحل التايوانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس .