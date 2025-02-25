تايوان تحتجز سفينة وطاقمها الصيني للاشتباه في قطعها كابل اتصالات بحري رئيسي

تايبيه - (د ب أ)

قامت قوات خفر السواحل التايوانية باحتجاز سفينة شحن مسجلة في توجو، وطاقمها الصيني، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تورطها في قطع كابل اتصالات بحري رئيسي.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء التايواني، ميشيل لي هوي-تشيه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الأمر قيد التحقيق لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتخريب متعمد.

وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بأن وزارة الشؤون الرقمية أصدرت تعليمات لشركة "تشونجهوا تيليكوم" للقيام بتحويل طارئ لحركة الاتصالات إلى كابلات بحرية أخرى. وجاء ذلك لضمان عمل الوصلات بصورة طبيعية بين الجزيرة الرئيسية في تايوان وجزر مقاطعة بينجهو وكينمن.

جدير بالذكر أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.