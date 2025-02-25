احتجاز شخصين على خلفية الهجوم على القنصلية الروسية في مارسيليا

الهجوم على القنصلية الروسية في مارسيليا

وكالات

أفادت قناة RMC الفرنسية، باحتجاز شخصين في مدينة مارسيليا الساحلية جنوب فرنسا في إطار التحقيق بشأن التفجير الذي استهدف مبنى القنصلية العامة الروسية في المدينة.

وقالت القناة إنه تم احتجاز رجلين (48 و59 عامًا) في منطقة الميناء "بعد تنظيم مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا"، مضيفة أن أحد المشتبه بهما متهم بإلقاء مادة متفجرة تجاه القنصلية العامة الروسية.

وحسبما ذكرته القناة، فإن الرجلين المحتجزين لم يكونا معروفين سابقًا لدى أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية.

ودانت الخارجية الفرنسية، أمس الإثنين، الهجوم على القنصلية الروسية في مرسيليا، حسبما أفادت به وكالة فرانس برس.

وعلقت روسيا على الانفجار الذي وقع في قنصليتها العامة في مارسيليا، متهمة فرنسا بالتقصير في حماية بعثاتها الدبلوماسية.

ووصفت موسكو، الانفجار الذي وقع داخل القنصلية العامة الروسية بأنه يحمل "سمات هجوم إرهابي"، مطالبة السلطات الفرنسية بـإجراء تحقيق شامل وعاجل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب باريس باتخاذ إجراءات فورية لكشف ملابسات الحادث وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن دوي انفجار سمع بالقرب من القنصلية الروسية في مرسيليا، وأن رجال الإطفاء هرعوا للموقع.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في الشرطة المحلية، أن مجهولين ألقوا قنبلتي "مولوتوف" على فناء القنصلية الروسية في مرسيليا.