إعلان

مصادر إسرائيلية توضح العقبة أمام مقترح ترامب للتهجير الطوعي

10:52 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إنه من غير المرجح أن يتقدم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن العقبة أمام اقتراح ترامب هو غياب دولة مستعدة لقبول الفلسطينيين الذين يغادرون غزة طواعية.

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، إلا أنه أعلن، السبت الماضي، أنه لن يفرض هذه الخطة وسيكتفي بالتوصية بها وذلك بعدما وصفها بـ"الجيدة".

ومنذ إعلان ترامب خطة تهجير الفلسطينيين، أكدت مصر والأردن رفضهم القاطع لأي مخطط من شأنه إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل مصر على بلورة خطة مضادة للخطة الأمريكية تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة لا تتضمن تهجير الفلسطينيين وستقوم بطرحها خلال القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في 4 مارس المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب مقترح ترامب لتهجير غزة غزة تهجير الفلسطنيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موسكو تستعد لإطلاق أول ترام ذاتي القيادة

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس .