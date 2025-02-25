مصادر إسرائيلية توضح العقبة أمام مقترح ترامب للتهجير الطوعي

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إنه من غير المرجح أن يتقدم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن العقبة أمام اقتراح ترامب هو غياب دولة مستعدة لقبول الفلسطينيين الذين يغادرون غزة طواعية.

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، إلا أنه أعلن، السبت الماضي، أنه لن يفرض هذه الخطة وسيكتفي بالتوصية بها وذلك بعدما وصفها بـ"الجيدة".

ومنذ إعلان ترامب خطة تهجير الفلسطينيين، أكدت مصر والأردن رفضهم القاطع لأي مخطط من شأنه إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل مصر على بلورة خطة مضادة للخطة الأمريكية تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة لا تتضمن تهجير الفلسطينيين وستقوم بطرحها خلال القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في 4 مارس المقبل.