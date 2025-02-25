أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 869530 جنديًا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 869 ألفا و530 جنديا، بينهم 1300 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10182 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و21168 مركبة قتالية مدرعة، و23652 نظام مدفعية، و1299 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1083 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و26767 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و38582 من المركبات وخزانات الوقود، و3759 من وحدات المعدات الخاصة.





