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وزير الخارجية السوري يؤكد: لن نقبل بأي مساس بسيادتنا

10:29 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

أسعد حسن الشيباني

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(وكالات)

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، على استمرار سوريا في العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون، مشيرًا إلى أن سوريا تعمل على إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأضاف الشيباني، خلال كلمته في جلسة مؤتمر الحوار الوطني، أن سوريا تواجه تحديات كبرى لكنها صمدت في مواجهتها، لافتًا إلى اتخاذ خطوات عدة لاستعادة الدور السوري الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد وزير الخارجية السوري، على أن سوريا "لن تقبل بأي مساس بسيادتها واستقلالها، وستواصل العمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، مع الحرص على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتها.

وصرح الشيباني، أن الدبلوماسية السورية نجحت في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر، وأن النهج السوري منذ البداية كان واضحًا باعتبار سوريا جزءًا لا يتجزأ من محيطها.

ولفت الشيباني، إلى أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفًا استثنائية، معتبرًا أن اجتماع اليوم يمثل انتصارًا للسوريين الأحرار الذين يعملون من أجل المصالح الوطنية.

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أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري سوريا
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