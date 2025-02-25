الشيباني: العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري وتبنّى سياسة العزل الاقتصادي.

وأضاف الشرع، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم، أن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءً من محيطها الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها بعد زوال النظام السابق، موضحًا أن سوريا تعمل على إلغاء العقوبات المفروضة عليها.

وتابع: "لن نقبل بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني"، مؤكدًا أن السلطات السورية الجديدة تواصل جهودها مع شركائها في المنطقة لتحقيق الاستقرار.

وذكر وزير الخارجية أن سوريا قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها.

وفي السياق ذاته، وافق الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع أوروبي موسع لدول الاتحاد عُقِد أمس الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق مجموعة من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.

وأعلن الاتحاد في بيان، الإثنين، رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية، كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لدمشق.

ووضع الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط لرفع بعض العقوبات عن سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة في ديسمبر الماضي، وذلك لإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع.

وفرضت الدول الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عقب الحرب عام 2011.