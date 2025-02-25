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مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انهيار جسر في كوريا الجنوبية

10:10 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

انهيار جسر في كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم جراء انهيار جسر قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" للأنباء.

وأصيب ستة أشخاص في الحادث الذي وقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب سول، خمسة منهم حالتهم خطيرة.

وأفادت "يونهاب" بأن خمسة عوارض فولاذية بطول 50 مترا كانت تدعم الجسر انهارت واحدة تلو الأخرى بينما كان العمال يستخدمون رافعة لنقل العوارض بين الدعامات. وكان الضحايا يعملون أسفل الجسر عند وقوع الحادث.

وكان العمال يقومون ببناء جزء من طريق سول-سيجونج السريع.

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