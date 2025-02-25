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سفن حربية صينية تقترب من أستراليا وسط تدريبات بالذخيرة الحية

10:07 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

سفن حربية صينية

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ولينجتون- (د ب أ)

قالت قوات الدفاع النيوزيلندية اليوم الثلاثاء إن ثلاث سفن بحرية صينية، رُصدت في المياه الدولية قبالة أستراليا، اقتربت أكثر من البلاد.

وأوضحت أن السفن شوهدت وهي تجري تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة، مما تسبب في تغيير مسارات بعض الرحلات التجارية.

وأضافت أن السفن باتت الآن على بعد 218 ميلا بحريا (403 كيلومترات) من أستراليا، بعد أن كانت على مسافة 350 ميلا بحريا من الساحل يوم السبت.

وجاء في بيان لقوات الدفاع النيوزيلندية أنها تواصل مراقبة المجموعة البحرية باستخدام السفن والطائرات "بالتنسيق الوثيق مع قوات الدفاع الأسترالية".

وأثار وجود السفن قلق كل من أستراليا ونيوزيلندا، رغم تأكيدهما على أن السفن موجودة في المياه الدولية وتلتزم بالقانون الدولي.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، يوم الأحد، إن أستراليا "بالغت عمدا" بشأن التدريبات بالذخيرة الحية.

وأكد أن التدريب يتماشى مع القانون الدولي ولا يؤثر على سلامة الطيران، مشيرا إلى أن الصين أصدرت تحذيرات مسبقة.

ويتواجد وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بكين، حيث من المتوقع أن يثير القضية خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانج يي.

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