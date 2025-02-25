الشرع: الثورة أنقذت سوريا لكن التحديات لا تزال كبيرة

دمشق - ( د ب أ)

قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إن الثورة "أنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة".

ونقل "تلفزيون سوريا" عن الشرع قوله، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم، إن "سوريا دعتكم لتتفقوا وتتشاوروا بمستقبل بلدكم"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم عادت لأهلها فاحفظوها".

وأضاف أن "الأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة"، مؤكدا أن "أعظم علاج لسوريا هو الشعور بأوجاعها".

وأكد الشرع أن "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مشيرا إلى تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية .

وشدد الشرع على أن "سوريا تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها وعوامل نهضتها بداخلها"، مشيرا إلى أن "سوريا بحاجة لخطة إسعافية ثم متوسطة فاستراتيجية".

ودعا الشرع إلى "التحلي بالصبر وعدم تحميل سوريا أكثر مما تطيق"، وقال:"علينا أن نبني دولتنا على القانون وأن يحترم القانون من واضعيه".