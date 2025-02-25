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انعقاد أول اجتماعات للكتل البرلمانية بعد الانتخابات العامة في ألمانيا اليوم

10:03 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

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برلين- (د ب أ)

بعد يومين من الانتخابات العامة في ألمانيا، يعقد نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاج) أولى جلساتهم اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر عقد اجتماعات مشتركة بين النواب القدامى والمنتخبين الجدد، إلى جانب اجتماعات تأسيسية للكتل البرلمانية الجديدة.

وينتخب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هيئة تنفيذية جديدة لكتلتهما البرلمانية، كما يعقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اجتماعه التأسيسي وينتخب قيادة لكتلته البرلمانية. ويترشح زعيما الكتلة البرلمانية الحاليان أليس فايدل وتينو شروبالا مرة أخرى.

ويعقد حزب "اليسار" أيضا اجتماعا تأسيسيا. ويخطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر فقط لعقد اجتماعات مشتركة بين النواب القدامى والجدد دون أي قرارات تتعلق بقيادات كتلتيهما في البرلمان.

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ألمانيا أول اجتماعات للكتل البرلمانية انتخابات ألمانيا
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