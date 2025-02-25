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جيش الاحتلال: الصواريخ الاعتراضية جنوب الجولان أُطلقت إثر تشخيص خاطئ

10:01 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

جيش الاحتلال

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وكالات


قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصواريخ الاعتراضية باتجاه أهداف جوية في جنوب الجولان السوري المحتل أُطلقت إثر تشخيص خاطئ.


وكان جيش الاحتلال قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صواريخ اعتراضية باتجاه "أهداف جوية مشبوهة" في جنوب الجولان.


وبدورها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان بعد الاشتباه في تسلل "مسيّرة معادية"، وفق تعبيرها.

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جيش الاحتلال الصواريخ الاعتراضية جنوب الجولان
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