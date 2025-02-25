مقتل عنصر وإصابة اثنين من قوات الأمن السورية في هجوم مسلح بدمشق

دمشق- (د ب أ)

قتل عنصر من قوات الأمن السورية، وأصيب آخران، إثر هجوم مسلح شنته مجموعة تتبع فلول النظام البائد في منطقة القابون بدمشق، فيما أعلنت مديرية أمن المحافظة عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة المسلحة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء عن مدير أمن محافظة دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله إنه "خلال تجول إحدى دوريات الأمن ليلاً بحي تشرين في منطقة القابون بالعاصمة دمشق، تعرضت الدورية لهجوم مسلح وإطلاق نار مباشر من قبل مجموعة تتبع لفلول النظام البائد".

وأوضح الدباغ، وفق ما نشرته قناة وزارة الداخلية، أن "الهجوم المسلح أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية، وإصابة اثنين آخرين"، مضيفاً: “إثر الهجوم المسلح وعلى الفور، توجهت قوة أمنية لتعزيز الدورية والتعامل مع التهديد، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة، وتمكنت من القبض على أفرادها".

وأشار الدباغ إلى أن "رئيس العصابة يُدعى فوزي ليلى، وهو أحد عناصر الأمن العسكري في النظام البائد، وسيتم تحويل العصابة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".