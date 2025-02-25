إعلان

متحدثة البيت الأبيض: لولا الأمريكيين لما كانت أوكرانيا موجودة كدولة

07:53 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

البيت الأبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة تأمل بأن يلتقي الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي قريبا جدا.

وأضافت : "نتوقع أن تتم هذه اللقاءات قريبا جدا، خاصة مع الرئيس زيلينسكي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أن ترامب، يريد أن يتم التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة بين كييف وواشنطن.

وقالت: "يتوقع الرئيس ترامب أن يوقع زيلينسكي على هذه الصفقة، سيكون هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، لتعويض ما قدمه دافعو الضرائب الأمريكيون لأوكرانيا، لولا الأمريكيين، لما كانت أوكرانيا موجودة كدولة، والرئيس ترامب يفهم ذلك جيدا".

وفي أوائل فبراير الجاري أعلن ترامب، أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض ارولين ليفيت لولايات المتحدة لرئيس دونالد ترامب لرئيس فلاديمير بوتين لاديمير زيلينسكي فقة المعادن الأرضية النادرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس .