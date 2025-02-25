متحدثة البيت الأبيض: لولا الأمريكيين لما كانت أوكرانيا موجودة كدولة

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة تأمل بأن يلتقي الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي قريبا جدا.

وأضافت : "نتوقع أن تتم هذه اللقاءات قريبا جدا، خاصة مع الرئيس زيلينسكي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أن ترامب، يريد أن يتم التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة بين كييف وواشنطن.

وقالت: "يتوقع الرئيس ترامب أن يوقع زيلينسكي على هذه الصفقة، سيكون هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، لتعويض ما قدمه دافعو الضرائب الأمريكيون لأوكرانيا، لولا الأمريكيين، لما كانت أوكرانيا موجودة كدولة، والرئيس ترامب يفهم ذلك جيدا".

وفي أوائل فبراير الجاري أعلن ترامب، أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا.