وزير خارجية أمريكا: على الأمم المتحدة أن تعود إلى مهمتها الأصلية وهي إنهاء الحروب



وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة صوتت ضد الإجراء الأممي الذي ينتقد روسيا لأنه كان عدائيا.

وأضاف أن على الأمم المتحدة أن تعود إلى مهمتها الأصلية وهي إنهاء الحروب والصراعات، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت القائمة بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم إلى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أكدت أن واشنطن لا تدعم مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة بشأن أوكرانيا وتدعو إلى سحبه.