

وكالات

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن فضيحة قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل جهاز الدولة الأوكرانية يدل على أنه لا وجود لأوكرانيا مستقلة.

وقال نيبينزيا: "في الآونة الأخيرة، وبفضل الخط الجديد غير المتحيز لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت تفاصيل ما كان يحدث ولا يزال يحدث في أوكرانيا تحت حكم فلاديمير زيلينسكي بالظهور، وعلم العالم بأسره أن مشروع أوكرانيا المعادي لروسيا كان ممولا من الغرب منذ البداية - كما أعلنا ذلك مرارا في هذه القاعة".

وأضاف أن "هذه االحقيقة الفاضحة كشفها توقف أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التي أنفقت كما اتضح، 30.6 مليار دولار على أوكرانيا من 2021 إلى 2024، أي 21% من إجمالي إنفاقها في الخارج، وكانت مساعدات USAID في عام 2024 تعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، ببساطة، لم تكن هناك أوكرانيا مستقلة ولا توجد، إذ كانت الوكالة تمول جهاز الدولة الأوكرانية، كما كانت تقوم بإعداد القضاة الأوكرانيين وتؤثر بشكل مباشر على النظام القضائي الأوكراني".

وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الأوكرانية كانت تتلقى تمويلا من USAID، إذ قال: "لقد فهمنا أيضا القيمة الحقيقية لحرية التعبير في أوكرانيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "اتضح، تم تمويل ما يصل إلى 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية من خلال USAID، كما تم إنفاق حوالي 5 ملايين دولار من خلالها على جذب ما يسمى قادة الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ودفعت الوكالة أيضا عشرات الملايين من الدولارات للمشاهير الأمريكيين والعالميين الذين زاروا أوكرانيا وأعربوا عن دعمهم لنظام كييف، لذلك تبين أن الصورة التي جعلت الكثيرين يصدقون الشعبية العالمية للممثل الكوميدي السابق، كانت زائفة بالكامل".

وشدد نيبينزيا على أن USAID بدأت في تشكيل المشهد السياسي الأوكراني قبل وقت طويل من بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، قائلا: "بدأت الوكالة في شراء أوكرانيا وتشكيل مشهدها السياسي قبل وقت طويل مما حدث قبل ثلاث سنوات. على سبيل المثال، خصصت USAID أكثر من 100 ألف دولار لتمويل برنامج تلفزيوني ساهم في فوز زيلينسكي في انتخابات 2019، وبعد ذلك مباشرة، حظرت المنظمات الممولة من الوكالة على زيلينسكي دعم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وإجراء استفتاء حول صيغة المفاوضات مع دونباس ومبادئ التسوية السلمية، ومراجعة قانون اللغة الذي يميز ضد اللغة الروسية".

وأضاف: "على هذه الخلفية لا عجب أن زيلينسكي تخلى على الفور عن وعوده الانتخابية بالسلام في شرق البلاد وحماية اللغة الروسية وتحسين العلاقات مع روسيا: أولئك الذين اشتروا بلاده بالكامل ببساطة منعوه من القيام بذلك".