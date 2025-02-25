كيم جونج أون: الجنود والأسلحة والأيديولوجية هي الأركان الثلاثة للقوات المسلحة



وكالات

شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال زيارته جامعة عسكرية وسياسية، على مبدأ "الأيديولوجية أولا" والولاء في بناء جيش قوي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم زار جامعة "كيم إيل-سونج" للعلوم السياسية الاثنين، إذ ألقى خطابا أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واصفا الجامعة التي تحمل اسم جده مؤسس كوريا الشمالية بأنها الكلية العسكرية والسياسية العليا للقوات المسلحة.

وقال كيم في الخطاب، إن الجيش الشعبي الكوري يجب أن يصبح بالتأكيد أقوى جيش في العالم، وأن يلتزم ويعزز المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن تشبع الجيش بالأيديولوجية قبل تسليحه بالتكنولوجيا العسكرية هو جوهر بناء الجيش، مشيرا إلى أن الجنود والأسلحة والأيديولوجية هي الأركان الثلاثة للقوات المسلحة".

وقال كيم، إن تطوير الجيش الشعبي الكوري الشمالي يجب أن تكون أولويته هي تعزيز صفاته السياسية والأيديولوجية والمعنوية، قبل تطوير معدات التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك القوات المسلحة النووية.