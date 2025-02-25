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رئيس البرلمان الإيراني: التوافق الداخلي ضروري لأمن لبنان واستقراره

07:30 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

محمد باقر قاليباف

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وكالات

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن التوافق الداخلي ضروري لأمن لبنان واستقراره، مؤكد أن إيران تدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الحكومة والمقاومة اللبنانية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز

وقال رئيس البرلمان الإيراني، إن حزب الله جزء من القوة الوطنية اللبنانية والضامن لأمن البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها.

يذكر أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد قال في وقت سابق، إن إسرائيل لا تملك اليد الطولى بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس البرلماني، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتعويض خسائره في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، على استمرار محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة، بمساعدة طهران.

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