رئيس البرلمان الإيراني: حزب الله جزء من القوة الوطنية اللبنانية والضامن لأمن البلاد

وكالات

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن حزب الله جزء من القوة الوطنية اللبنانية والضامن لأمن البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد قال في وقت سابق، إن إسرائيل لا تملك اليد الطولى بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس البرلماني، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتعويض خسائره في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، على استمرار محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة، بمساعدة طهران.