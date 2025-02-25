إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: حزب الله جزء من القوة الوطنية اللبنانية والضامن لأمن البلاد

07:28 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

محمد باقر قاليباف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن حزب الله جزء من القوة الوطنية اللبنانية والضامن لأمن البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد قال في وقت سابق، إن إسرائيل لا تملك اليد الطولى بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس البرلماني، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتعويض خسائره في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، على استمرار محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة، بمساعدة طهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني حزب الله إيران لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس .