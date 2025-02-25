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مصرع 3 عمال في انهيار جسر بكوريا الجنوبية

06:18 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

انهيار جسر-أرشيفية

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وكالات

لقي 3 عمال مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار جسر خلال أعمال بناء طريق سريع في كوريا الجنوبية.

وتداولت وسائل إعلام محلية مشاهد توثق لحظة انهيار الجسر، إذ قالت السلطات، إن جزءا من الجسر في موقع بناء طريق سريع في تشونان، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب سيئول، انهار في الساعة 9:49 صباحا، وفقا لروسيا اليوم.

وانهارت 5 كمرات فولاذية داعمة للجسر، يبلغ طول كل منها 50 مترا، واحدة تلو الأخرى أثناء أعمال بناء الجسر على الطريق السريع، مما أدى إلى دفن 8 عمال كانوا يعملون تحت الجسر تحت الأنقاض، وتفترض السلطات مقتل 3 منهم وإصابة 5 آخرين.

وأصدرت وكالة الإطفاء الوطنية أمرا بتعبئة رجال الأطفاء للبحث عن المفقودين في الحادث، وتجري عمليات الإنقاذ حاليا.

ووجه الرئيس المؤقت تشوي سانج-مون في أعقاب وقوع الحادث تعليمات طارئة لتعبئة كل الموارد والأفراد المتاحين لعمليات الإنقاذ.

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