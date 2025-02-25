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ترامب يُشيد بـ بن سلمان: رؤيته ثاقبة ويحظى باحترام العالم

05:59 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

ترامب وبن سلمان

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وكالات

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السعودية، لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، مشيدا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان معتبرا أنه يحظى باحترام العالم كله.

وأبدى ترامب، خلال استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، إعجابه ببن سلمان، وبرؤيته الثاقبة، لافتا إلى أنه يحظى باحترام العالم أجمع، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب ترامب عن تقديره للقيادة السعودية ممثلة في الملك سلمان وولي عهده، والدور الذي يلعبانه في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "كانت زيارتنا للسعودية مذهلة، والتقينا ولي العهد الذي كان رائعا"، مضيفا: "إنه شاب، لكنه يملك رؤية ثاقبة، كما أنه يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم. والملك رائع، وكلاهما يبذلان قصارى جهدهما لإنهاء الحرب الأوكرانية".

وكان ترامب أكد الاثنين، أن أولوية المحادثات مع روسيا، تتمثل في إنهاء الأزمة الأوكرانية، وإذا نجح ذلك فسيقوم بزيارة روسيا الاتحادية.

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