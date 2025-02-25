الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من الأردن إلى تل أبيب



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت شخصين بعد عبورهما من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل في منطقة البحر الميت.

قال الجيش في بيان، إن قواته ألقت القبض عليهما بالقرب من الحدود وتم نقلهما إلى الجهات الأمنية للتحقيق.

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الدفاع تمكنت مؤخرا من رصد آثار أقدام بالقرب من الحدود في منطقة البحر الميت وقامت بمسح المنطقة.