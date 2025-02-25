إعلان

ترامب: الولايات المتحدة أنفقت على دعم أوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار

02:52 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متفق مع الرأي بأن أوروبا يجب أن تتولى الدور الرائد في ضمان أمن أوكرانيا الطويل الأمد.

وقال ترامب: إن الرئيس ماكرون متفق مع أن أعباء ضمان السلام يجب أن تتحملها الدول الأوروبية، وليس فقط الولايات المتحدة.

وتابع: إن أوروبا أيضا يجب أن تتولى الدور المركزي في ضمان أمن أوكرانيا الطويل الأمد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت على دعم أوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، حسب قوله، فيما أنفقت الدول الأوروبية نحو 100 مليار.

وأضاف أن "هذا فرق كبير، وعلينا أن نحقق المساواة في لحظة معينة"، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن ترامب كان قد دعا الدول الأوروبية لزيادة الدعم لأوكرانيا. واعتبر أيضا أنه من الممكن نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى الاتفاق بشأن إنهاء النزاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا دعم أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس .