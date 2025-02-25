إسرائيل تُعلن رصد آثار أقدام على الحدود مع الأردن.. والجيش يُنفذ عمليات بحث

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، تنفيذ عمليات بحث قرب البحر الميت، للاشتباه في "محاولة تسلل من الأردن".

وقال الجيش في بيان قصير إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت"، وفقا لسكاي نيوز.

وتقول إسرائيل إن حدودها الطويلة مع الأردن، بما في ذلك التي تسيطر عليها إسرائيل بين المملكة والضفة الغربية المحتلة، شهدت ارتفاعا في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل أو الضفة في السنوات الأخيرة.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع حملة عنيفة على مدن ومخيمات الضفة، أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح.