إعلان

إسرائيل تُعلن رصد آثار أقدام على الحدود مع الأردن.. والجيش يُنفذ عمليات بحث

02:11 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، تنفيذ عمليات بحث قرب البحر الميت، للاشتباه في "محاولة تسلل من الأردن".

وقال الجيش في بيان قصير إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت"، وفقا لسكاي نيوز.

وتقول إسرائيل إن حدودها الطويلة مع الأردن، بما في ذلك التي تسيطر عليها إسرائيل بين المملكة والضفة الغربية المحتلة، شهدت ارتفاعا في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل أو الضفة في السنوات الأخيرة.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع حملة عنيفة على مدن ومخيمات الضفة، أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إسرائيل رصد آثار أقدام على الحدود مع الأردن البحر الميت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس .