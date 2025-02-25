عمره 3 أشهر.. ترعة الخادمية تبتلع رضيعًا في كفر الشيخ والأهالي يبحثون عنه- صور

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقى رضيع مصرعه غرقًا، الإثنين، في مياه ترعة قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، إثر وقوع حادث انقلاب "تروسيكل" في مياه الترعة ويحمل على متنه عددا من المواطنين.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 6 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من: "إيمان. إ. ا"، 40 عامًا، و"صدفة. ص. م"، 10 أعوام، و"فرحة. ص. م"، 8 أعوام، و"سليم. إ. أ. ع"، 16 عامًا، و"شادي. ا. م"، 8 أعوام، و"محمد. ر. إ"، 40 عامًا.

قال أهالي بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ لـ"مصراوي"، إن الرضيع لا يتخطى عمره 3 أشهر سقط في مياه الترعة جراء الحادث، وجاري البحث عنه بمعرفة أهالي القرية في مياه الترعة، بينما جرى الاستعانة برجال الإنقاذ للبحث عن جثة الرضيع.