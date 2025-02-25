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الرئيس الفرنسي: التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع لأننا بحاجة إليها

01:53 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

إيمانويل ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع.

أوضح ماكرون، بعد اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: "أولا نحن بحاجة إلى هدنة، أعتقد أنه يمكن التوصل إليها في الأسابيع المقبلة".

ويرى ماكرون أن هناك تقدما جوهريا، بعد مشاوراته مع ترامب بشأن حرب أوكرانيا، إذ قال عقب اجتماعهما: إن هناك محادثات ملموسة حول خطة عمل لتحقيق سلام دائم تشارك فيه أوكرانيا، وفقا لسكاي نيوز.

أضاف أنه تم أيضا مناقشة ضمانات أمنية من كل من الأوروبيين والولايات المتحدة، مرحيا برغبة ترامب في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت قريب.

وقال الرئيس الفرنسي: "أعتقد أن اليوم كان نقطة تحول في مناقشاتنا"، قائلا: "نحن نتشارك الرغبة في تحقيق السلام،" لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا".

وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة تحقيق سلام دائم، مشيرا إلى أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات أمنية لن يكون مستداما.

وأوضح أن فرنسا ناقشت بالفعل مع بريطانيا مسألة إرسال قوات حفظ سلام في إطار الضمانات الأمنية.

وأضاف ماكرون: "نحن ندرك أيضا أن على الأوروبيين أن يفعلوا المزيد من أجل الأمن في أوروبا، ومن أجل الدفاع الأوروبي، ومن أجل توزيع أكثر إنصافا لعبء الأمن".

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