إيلون ماسك يدافع عن نتنياهو: "الدولة العميقة في كل مكان"



وكالات

دافع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمة داخلية بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وشارك ماسك، الذي تربطه علاقة ودية مع نتنياهو، منشورا على منصة "إكس" للمعلق في قناة "فوكس نيوز" مارك ليفين، بحسب سكاي نيوز.

وأعاد ليفين نشر فيلم وثائقي قديم عن معركة نتنياهو القانونية بعنوان "المحاكمة"، واصفا إياه بأنه جزء من "الحرب القانونية ضد نتنياهو".

وكتب ماسك، الذي كلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، في تغريدة المشاركة: "الدولة العميقة في كل مكان"، في تضامن مع نتنياهو ضد ما يعتبره رئيس وزراء إسرائيل "محاكمة سياسية".

ويركز الفيلم الوثائقي على تهم الرشوة في قضية تعرف باسم "الملف 4000"، وهي أخطر قضية فساد ضد نتنياهو.

ويزعم صناع الفيلم أنه يستكشف قرارات قانونية غير مسبوقة، بما في ذلك حجة الادعاء بأن نتنياهو تلقى رشاوى في شكل تغطية إعلامية.

وفي وقت سابق، أكمل نتنياهو يومه الثاني عشر من الإدلاء بشهادته في المحكمة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا تعرف باسم "الملف 1000"، و"الملف 2000"، و"الملف 4000".

وبدأت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.