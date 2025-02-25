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ماكرون لـ ترامب: لا تفرضوا تعريفات جمركية في الوقت الحالي

01:28 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

ماكرون وترامب

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وكالات

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم فرض تعريفات جمركية في الوقت الحالي، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، دعمه استئناف الحوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن تسوية النزاع يجب أن تشترط توفير ضمانات أمنية لكييف.

قال ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي قد قدم مساعدات بقيمة 138 مليار يورو لدعم كييف.
وأضاف: "أوروبا لا تقلل بأي حال من مسؤوليتها في دعم أوكرانيا"، مؤكدا أن باريس والاتحاد الأوروبي "يتشاركون مع ترامب السعي نحو السلام".

وتابع الرئيس الفرنسي بعد لقائه في واشنطن مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: "نحن نريد السلام، لكن هذا السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا أو وقف إطلاق النار دون ضمانات".

ووصف ماكرون مصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها إجراء يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الأصول لا يمكن مصادرتها لهذا السبب.

من جانبه، أعلن ترامب أن النزاع في أوكرانيا يمكن تسويته في الأسابيع المقبلة، كما ذكر أن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع كييف سيتم توقيعها "قريبا جدا".

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