ماكرون: محادثاتي اليوم مع ترامب نقطة تحول

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأوروبيون يعلمون من أجل أمنهم الجماعي، مضيفًا "وأعتقد أن محادثاتي اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقطة تحول".

وذكر ماكرون أن أوكرانيا كانت تحمل مسؤولية أمن أوروبا الجماعي، وأحيي قراركم لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وأضاف ماكرون، أن فرنسا وأوروبا لديهما رغبة مشتركة في تحقيق السلام بأوكرانيا، ونريد إنقاذ الأرواح واستعادة السجناء وهناك مأساة إنسانية تضرب الشعب الأوكراني.

وتابع الرئيس الفرنسي: "نريد سلامًا لا يعني استسلام أوكرانيا"، وأشار إلى الحاجة للتضامن الأمريكي والاتفاق الذي ستوقعه الولايات المتحدة مع أوكرانيا هو ضمانات لها.

وقال ماكرون، إن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا يشكل جزءً من الضمانات الأمنية، مضيفًا لا بد أن يسمح السلام بسيادة أوكرانيا ويسمح لها بالتفاوض مع أصحاب المصلحة الآخرين.

وصرح أن كثير من الحلفاء الأوروبيين مستعدون لدعم أوكرانيا بالتجهيزات والقوات، مشيرًا إلى أن القوات الأوروبية التي ستنشر في أوكرانيا بعد الحرب ستعمل بشكل سلمي ولن تقوم بعمليات قتالية، كما ستكون محدودة لتأمين السلام لكنها تظهر التضامن.

وذكر الرئيس الفرنسي "نحن الأوروبيين نعلم ما يجب علينا فعله نظرًا للتهديدات المحيطة بنا، ونلتزم ببذل المزيد من أجل الدفاع عن أوروبا وضمان أمنها".

وتطرق ماكرون إلى العلاقة مع أمريكا، قائلًا: "فرنسا هي خامس أكبر مستثمر في الولايات المتحدة ونريد ازدهارًا على جانبي الأطلسي".

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الأمريكية واشنطن، تزامنًا للذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.