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بعد تصريحات نتنياهو.. الشرع يجتمع بشخصيات بارزة من الطائفة الدرزية

11:03 م الإثنين 24 فبراير 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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وكالات

أعلنت الرئاسة السورية، الإثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيعقد اجتماعا مع أبرز شخصيات الطائفة الدرزية.

يأتي هذا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه "ملتزم بحماية الطائفة الدرزية من التهديدات".

وأفادت الرئاسة السورية بـ"اجتماع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية".

وطالب نتنياهو، الأحد، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل.

وقال إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.

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الطائفة الدرزية نتنياهو أحمد الشرع سوريا
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