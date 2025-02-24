يهدد وحدة السودان.. الأمم المتحدة تحذر من إعلان الدعم السريع ميثاق سياسي جديد

وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات المدنية والعسكرية المتحالفة معها عن ميثاق سياسي لإنشاء سلطة حاكمة في مناطق سيطرتها، محذرًا من أن التصعيد الإضافي في الصراع السوداني يعمق تجزئة البلاد ويهدد بترسيخ الأزمة بشكل أكبر.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يعد مفتاحًا أساسيًا لتحقيق حل مستدام يضمن الاستقرار طويل الأجل للبلاد والمنطقة، مدينًا العنف المستمر الذي يرتكبه طرفا الصراع ضد المدنيين في مختلف أنحاء السودان.

وشدد "جوتيريش" على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأطراف المتحاربة لدفع الجهود نحو وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتعزيز التهدئة.

وأعلنت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، السبت الماضي، ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة رفضتها الحكومة السودانية.

وجاء التوقيع بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لنحو خمسة أيام في العاصمة الكينية، نيروبي، وشارك في التوقيع على الميثاق ممثلين عن الدعم السريع، وممثلين عن القوى السياسية والحركات المسلحة.

ويهدف الميثاق إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع والقوى الداعمة له، على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية".