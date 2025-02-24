بوتين: زيلينسكي أصبح شخصية سامة للقوات المسلحة الأوكرانية

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فلاديمير زيلينسكي أصبح شخصية سامة للقوات المسلحة الأوكرانية وللمجتمع ككل، وقد دفع نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من التفاوض مع روسيا.

وأضاف بوتين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "المشكلة هي أنه زيلينسكي يتجنب هذه المفاوضات حول تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا. لماذا؟ لأنه إذا بدأت هذه المفاوضات، عاجلا أم آجلا، وعلى الأرجح بسرعة كبيرة، فإنها ستؤدي إلى الحاجة إلى رفع الأحكام العرفية".

وأكد الرئيس الروسي أن "الرئيس دونالد ترامب لديه حرية التصرف فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وأوروبا نفسها رفضت التفاوض مع روسيا، وإذا أرادوا العودة فعليهم أن يفعلوا ذلك، كما أنه من الضروري في أوكرانيا أن يأتي إلى السلطة أشخاص يحظون بثقة الشعب".

وأضاف: "من وجهة نظر مصالح تعزيز الدولة الأوكرانية، فمن الضروري هنا بالطبع التصرف، على ما يبدو، بشكل أكثر نشاطا وفي اتجاه مختلف تماما.. يجب أن نوصل إلى السلطة أشخاصا يحظون بثقة شعب أوكرانيا".

وأوضح بوتين أن "روسيا والولايات المتحدة تريدان التوصل لسلام بأسرع وقت في أوكرانيا وزيلينسكي يعيق ذلك، والرئيس دونالد ترامب يريد تصحيح الوضع السياسي في أوكرانيا".

كما أشار بوتين إلى أن "زعماء الاتحاد الأوروبي منخرطون مع نظام كييف ولا يمكنهم الخروج عن هذا الموقف مع الحفاظ على ماء الوجه"، مؤكدا أن "روسيا ليس لديها أي شيء ضد الحفاظ على الدولة الأوكرانية، لكن لا ينبغي استخدام الأراضي كنقطة انطلاق معادية".