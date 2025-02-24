الاتحاد الأوروبي: ندعم هدنة غزة وحق الفلسطينيين في العيش بالقطاع

وكالات

قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن التكتل دعا جميع الأطراف ومنها إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضافت كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الهدنة الهشة التي صمدت في قطاع غزة، حسب تعبيرها.

وأكدت مسؤولة الاتحاد الأوروبي، أن الفلسطينيون يجب أن يكونوا قادرين على العيش في غزة، ومن الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني من أجل تحرير الأسرى.

وعلقت كالاس على التصعيد في الضفة الغربية، قائلة "لا يمكن للاتحاد إخفاء قلقه بشأن الضفة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن جيش الاحتلال مستعد لاستئناف القتال المكثف في قطاع غزة في أي لحظة، مشيرًا إلى أن الخطط العملياتية لذلك قد أعدت بالفعل، معربًا عن دعمه لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إذ قال: "نحن ندعم خطة ترامب الهادفة إلى منح سكان غزة حرية المغادرة وإنشاء غزة أخرى".

كما شهدت الضفة الغربية تصعيدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية غير مسبوق، حيث أعلن جيش الاحتلال استخدام الدبابات لأول مرة منذ 23 عامًا منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 في محيط مدينة جنين بالضفة.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بقوة من 3 دبابات إلى منطقة جنين بالضفة، موضحًا أن قرار استخدام الدبابات في معارك شمالي الضفة جاء بسبب ضغوط مارستها القيادة السياسية عليه برغم عدم وجود الحاجة المهنية لهذا القرار وكذلك لتجنب الاضطرابات في الضفة، حسبما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الإثنين، إنه قلق للغاية إزاء تصاعد العنف في الضفة والدعوات للضم.

وقال جوتيريش في وقت أخلت إسرائيل فيه 3 مخيّمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية من سكانها ومنعت عودتهم، "إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات للضم".