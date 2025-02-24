فيديو.. ترامب: أوروبا ستستعيد أموالها من أوكرانيا.. وماكرون يعلق: "لا"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوروبا تقرض أوكرانيا المال، وسوف يستعيدون أموالهم"، لكن قاطعه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلًا "لا، بالحقيقة، نحن دفعنا 60% من إجمالي الجهود".

وأشار ماكرون، خلال اجتماع مع ترامب اليوم الإثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى الأموال الروسية المجمدة، قائلًا: "يمكننا استخدامها".

الرئيس ترامب : أوروبا تقرض أوكرانيا المال، وسوف يستعيدون أموالهم".



الرئيس ماكرون يقاطع ترامب : "لا، بالحقيقة، نحن دفعنا 60% من إجمالي الجهود…".



ترامب يبتسم ويشير بيديه



ماكرون : "وهناك أموال روسية مجمدة يمكننا استخدامها..".



الرئيس ترامب : "إذا اقتنعتم بهذا فلا مانع لدي، لكن… pic.twitter.com/zhVV95UjED — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 24, 2025

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حديث ماكرون، قائلًا: "إذا اقتنعتم بهذا فلا مانع لدي، لكن أوروبا يسترجعون أموالهم ونحن لا، والآن سنستعيد أموالنا".

وطالب ترامب، أوكرانيا بدفع تعويضات عن المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف في حربها، وقدمت الولايات المتحدة عرضًا لأوكرانيا يتضمن الحصول على 50% من عائدات المعادن النادرة، في مقابل استمرار الدعم المالي والعسكري لها.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن واشنطن وكييف اقتربا من التوصل إلى اتفاق، وقالت إن التوقيع عليه "سيظهر التزامنا لعقود قادمة".

على الرغم من رفض لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العرض الأولي، مشددًا على ضرورة أن يشمل الاتفاق ضمانات أمنية واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي الخطوة التي ترفضها الولايات المتحدة بوضوح، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتعتبر المعادن النادرة، مثل الليثيوم، النيوديميوم، الجرافيت، والتيتانيوم، من المكونات الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، الأجهزة الذكية، والأنظمة الدفاعية.

لكن الحرب مع روسيا المستمرة منذ 3 سنوات أثرت بشدة على قدرة أوكرانيا على استغلال هذه الموارد، حيث فقدت السيطرة على نحو 40% من مواقع المعادن النادرة بسبب التقدم الروسي في بعض المناطق الشرقية والجنوبية. ويعقد هذا الواقع الجيوسياسي أي محاولات مستقبلية لاستغلال تلك الثروات.