ترامب: نحن وفرنسا صديقان

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "نحن وفرنسا بلدان صديقان نعمل على وقف حرب روسيا على أوكرانيا"، مضيفًا: "فرنسا هي الحليف الأمريكي الأقدم وكانت شراكتنا بمثابة قوة من أجل الحرية والرخاء والسلام".

وأشار ترامب إلى أن اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان خطوة أخرى إلى الأمام نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحًا أنه حان الوقت لإنهاء تلك الحرب واستعادة السلام.

وذكر الرئيس الأمريكي ترامب، أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة تحدث في اتجاه تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات "رائعة" بما في ذلك مع موسكو بشأن إنهاء الحرب.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع ماكرون في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الإثنين، "الغرض من اجتماعنا اليوم هو إنهاء معركة مروعة حقًا وهي حرب لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

وخلال تصريحات صحفية الإثنين: "شدد ترامب على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأضاف أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم متى يمكن أن يحدث ذلك".

وفيما يخص حلف الناتو، أوضح ترامب أنه كيان جيد "إذا كان يعمل بشكل جيد"، مشيرًا إلى أهمية إعادة التوازن في العلاقات التجارية، حيث أكد أنه سيرد بالمثل على أي دولة تفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة.

وحول زيارته المحتملة لروسيا، أشار ترامب إلى أنه لن يقوم بذلك قريبًا، لكنه قد يزور موسكو في حال تم التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن بوتين قد يزور الولايات المتحدة أيضًا في تلك الحالة.

وبخصوص الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، أقر ترامب بصعوبة استعادتها، لكنه أعرب عن أمله في ذلك.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث اليوم الإثنين، بعدما أعلنت موسكو عمليتها العسكرية على كييف بعد سعيها للانضمام لحلف الناتو، الأمر الذي اعتبرته موسكو تهديدًا لأمنها.