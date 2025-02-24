نتنياهو يلتقي مسؤولا أمريكيا ويدعو لاجتماع أمني "سري" الثلاثاء

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى، الإثنين، بقائد القيادة الوسطى الأمريكية، مايكل كوريلا في إطار زيارته غير المعلنة لإسرائيل.

وبحسب الهيئة فقد شارك في المناقشة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ويزور كوريلا إسرائيل بشكل متكرر، ولكن هذه المرة لم ترد أنباء عن وصوله إلى البلاد.

وقد التقى كوريلا برئيس الوزراء في اجتماع أمني، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسة الدفاع.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أعلنت في وقت سابق إن نتنياهو استدعى أعضاء لجنة الاستخبارات في الكنيست لعقد اجتماع أمني سري غدا الثلاثاء.