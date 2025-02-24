إعلان

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: الانتصار في الحرب أهم من استعادة الأسرى

09:34 م الإثنين 24 فبراير 2025

أوريت ستروك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك اليوم الإثنين، أن الانتصار في حرب غزة أهم من استعادة الأسرى، مضيفًة أن الحكومة التي تلقي كل شيء في سلة المهملات لإعادة 22 أو 33 رهينة لا تستحق البقاء.

وفي سياق متصل أوضح موقع واللا العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن في الحكومة الإسرائيلية من يهتم بمراسم حماس بدلا من استعادة جثث الأسرى، مضيفًا أن نتنياهو مهتم بالاتفاق مع حماس للإفراج عن مزيد من الأسرى دون إنهاء الحرب.

وأوضح الموقع العبري، أن حماس قد توافق على مفاوضات لتمديد الاتفاق لكنها ستطالب بالكثير وتعطي القليل، مؤكدًا أن إسرائيل مستعدة حاليا لدفع ثمن لحماس مقابل رفض الحكومة الإعلان عن إنهاء الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوريت ستروك وزيرة الاستيطان الأسرى الإسرائيليين صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان