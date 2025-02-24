وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: الانتصار في الحرب أهم من استعادة الأسرى

وكالات

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك اليوم الإثنين، أن الانتصار في حرب غزة أهم من استعادة الأسرى، مضيفًة أن الحكومة التي تلقي كل شيء في سلة المهملات لإعادة 22 أو 33 رهينة لا تستحق البقاء.

وفي سياق متصل أوضح موقع واللا العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن في الحكومة الإسرائيلية من يهتم بمراسم حماس بدلا من استعادة جثث الأسرى، مضيفًا أن نتنياهو مهتم بالاتفاق مع حماس للإفراج عن مزيد من الأسرى دون إنهاء الحرب.

وأوضح الموقع العبري، أن حماس قد توافق على مفاوضات لتمديد الاتفاق لكنها ستطالب بالكثير وتعطي القليل، مؤكدًا أن إسرائيل مستعدة حاليا لدفع ثمن لحماس مقابل رفض الحكومة الإعلان عن إنهاء الحرب.