"لا تمثل موقفنا".. أول رد من حماس على تصريحات القيادي موسى أبو مرزوق

وكالات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم إن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعياً، ولا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأراضي الفلسطينية.

وعلق حازم قاسم على التصريحات المنسوبة للدكتور موسى أبو مرزوق بأنها لا تمثل موقف حماس.

وتابع الناطق باسم حماس: "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية".

وأكد حازم قاسم: "ستبقى المقاومة بكل أشكالها حقا مشروعاً لشعبنا حتى التحرير والعودة, وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة ، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني".

وأثارت تصريحات موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس في الخارج، جدلًا واسعًا بعدما أقر بأنه كان سيعارض هجوم 7 أكتوبر لو علم بحجم الدمار الذي سيلحق بقطاع غزة.

وقال مرزوق في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "لو كنت أعلم عواقب الهجوم لما كنت لأؤيده"، موضحًا أنه لم يكن على علم مسبق بالخطة، لكنه دعم الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل.

وأشار أبو مرزوق إلى استعداد حماس للتفاوض بشأن مستقبل أسلحتها في غزة، وهو ما يُعد تحولًا في موقف الحركة بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات مع إسرائيل.