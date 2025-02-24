"لقد خانني".. ترامب يسخر من لقائه الأول مع ماكرون بالقرب من برج إيفل (فيديو)

وكالات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة ماكرون العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتحدث ترامب خلال المقابلة، مازحًا، عن قصة لقائه الأول مع ماكرون، قائلًا: "كنا عند برج ايفل نتناول العشاء مع زوجاتنا، ولم يكن هناك مترجم، وبدأ بالتحدث بالفرنسية وظل يتحدث ويتحدث وظللت أومئ برأسي بالموافقة، لقد خانني حقًا لأنني عدت في اليوم التالي وقرأت الصحف وقلت هذا ليس بالضبط ما اتفقنا عليه".

الرئيس ترامب مازحًا يتحدث عن قصة لقاءه الأول مع ماكرون :



"كنا عند برج ايفل نتناول العشاء مع زوجاتنا، ولم يكن هناك مترجم، وبدأ بالتحدث بالفرنسية وظل يتحدث ويتحدث وظللت أومئ برأسي بالموافقة، لقد خانني حقًا لأنني عدت في اليوم التالي وقرأت الصحف وقلت هذا ليس بالضبط ما اتفقنا عليه". pic.twitter.com/wDlmUMiG9o — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 24, 2025

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل لقائه نظيره الأمريكي ترامب، على منصة "إكس"، "بعد المناقشات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الزملاء والحلفاء الأوروبيين، نحن ملتزمون بضمان عودة السلام بطريقة عادلة وقوية ودائمة في أوكرانيا وتعزيز أمن الأوروبيين خلال جميع المفاوضات المستقبلية".

وتتزامن زيارة ماكرون للولايات المتحدة، مع القمة الأوروبية التي عقدها القادة الأوروبيون في العاصمة الأوكرانية كييف بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.