قيادي في حماس: سلاح المقاومة خط أحمر لن نقبل الحديث عنه

وكالات

قال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ودعا الوسطاء للضغط عليه وإلزامه ببنود الاتفاق.

وأضاف القيادي بحركة حماس في تصريحات للجزيرة مباشر، أن سلاح المقاومة الفلسطينية خط أحمر لن تقبل الحركة الحديث عنه.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم وفق اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب "المراسم المهينة" حسب تعبيره والتي تقيمها الحركة أثناء تبادل الأسرى.

ومن جانبه أكد سهيل الهندي القيادي بحركة حماس، ردًا على ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن شروط الاحتلال الجديدة تعجيزية وأن الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال.