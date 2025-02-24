ترامب يكشف السبب الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة

وكالات

في سلسلة تصريحات جديدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان في منصبه، مشيرًا إلى أن مهمته ستكون إخراج أوكرانيا من النزاع.

وخلال تصريحات صحفية الإثنين: "شدد ترامب على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأضاف أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم متى يمكن أن يحدث ذلك".

وفيما يخص حلف الناتو، أوضح ترامب أنه كيان جيد "إذا كان يعمل بشكل جيد"، مشيرًا إلى أهمية إعادة التوازن في العلاقات التجارية، حيث أكد أنه سيرد بالمثل على أي دولة تفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة.

وحول زيارته المحتملة لروسيا، أشار ترامب إلى أنه لن يقوم بذلك قريبًا، لكنه قد يزور موسكو في حال تم التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن بوتين قد يزور الولايات المتحدة أيضًا في تلك الحالة.

وفيما يتعلق بالأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، أقر ترامب بصعوبة استعادتها، لكنه أعرب عن أمله في ذلك.