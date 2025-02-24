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"قد تنهي الحرب".. ترامب يساوم أوكرانيا بصفقة المعادن

08:45 م الإثنين 24 فبراير 2025

ترامب وزيلنسكي

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القاهرة- مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى تحقيق تقدم كبير في فترة قصيرة.

وأشار ترامب، إلى أن الرئيس الأوكراني قد يزور واشنطن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق يتعلق بالمعادن، معتبرًا أن هذه الصفقة قد تساهم في إنهاء الحرب، مضيفًا: أحرزنا الكثير من التقدم مع روسيا، وسنحاول إنهاء الحرب. بمجرد إبرام الصفقة، لن تكون هناك حرب في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أن حجم الخسائر البشرية في الصراع، حيث يعتقد أن روسيا فقدت نحو 700 ألف جندي، بينما خسرت أوكرانيا عددًا مماثلًا، ووصف الحرب بأنها "وحشية ودموية للغاية"، مشددًا على ضرورة إنهائها.

كما كشف ترامب عن استعداده لزيارة روسيا بعد حل الأزمة، قائلاً: "إذا تم حل هذه المشكلة، فسأذهب إلى روسيا، وبوتين سيأتي أيضًا، موضحًا أن التواصل مع موسكو كان غائبًا قبل وصوله إلى السلطة.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفقة مع أوكرانيا تتضمن المعادن النادرة والنفط وأي شيء يمكن الحصول عليه مقابل الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة خلال الحرب الأوكرانية، مؤكدًا أنه يحاول استعادة أموال المساعدة التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بدء الحرب.

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