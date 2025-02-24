استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المعتقل الفلسطيني مصعب هاني هنية (35 عامًا) من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إنهما تلقيا ردًا من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقل هنية في الخامس من يناير الماضي.

وأشار البيان المشترك، إلى أن هنية اُعتقل من مدينة حمد في 3/3/2024، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله بحسب عائلته.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه باستشهاد المعتقل هنية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة إلى 59 شهيدًِا، وهم فقط المعلومة هوياتهم، ومن بينهم 38 شهيدًا من قطاع غزة.

وشددت الهيئتان الفلسطينيتان، على أن قضية استشهاد المعتقل هنية تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل هنية، وجددا مطالبتهما للمجتمع الدولي، بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصل تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني ، وفرض عقوبات عليه.