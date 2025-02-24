ترامب يكشف موعد انتهاء الحرب الأوكرانية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحرب الأوكرانية قد تنتهي خلال أسابيع، وأنه سيذهب إلى موسكو في الوقت المناسب، وسيلتقي نظيره الروسي في مرحلة ما.

وأضاف ترامب: "يبدو أننا نقترب جدا من توقيع صفقة معادن نادرة وحيوية مع أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تحصل على أي شيء مقابل الأموال التي قدمتها لأوكرانيا وكان هذا بسبب خطأ إدارة بايدن.

وفيما سبق قال ترامب إنه يطالب بالمعادن النادرة والنفط وأي شيء يمكننا الحصول عليه مقابل الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا، مؤكدًا أنه يحاول استعادة أموال المساعدة التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تصريحات ترامب، بأنه يرفض الاعتراف بأن بلاده مدينة بمبلغ 500 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى كييف خلال فترة الحرب، موضحًا أن القيمة الفعلية للمساعدات هي 100 مليار دولار وليس 500 كما يقول الرئيس الأمريكي.