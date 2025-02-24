قيادي بحماس: لو علمت بحجم دمار غزة لما أيدت هجوم 7 أكتوبر

وكالات

أثارت تصريحات موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس في الخارج، جدلًا واسعًا بعدما أقر بأنه كان سيعارض هجوم 7 أكتوبر لو علم بحجم الدمار الذي سيلحق بقطاع غزة.

وقال مرزوق في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "لو كنت أعلم عواقب الهجوم لما كنت لأؤيده"، موضحًا أنه لم يكن على علم مسبق بالخطة، لكنه دعم الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل.

وأشار أبو مرزوق إلى استعداد حماس للتفاوض بشأن مستقبل أسلحتها في غزة، وهو ما يُعد تحولًا في موقف الحركة بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات مع إسرائيل.