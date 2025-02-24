أردوغان: أوروبا تحتاج إلى تركيا لإنهاء حرب أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن أوروبا تحتاج إلى تركيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد أردوغان، دعمه وحدة أراضي أوكرانيا، مشددًا على أنه يجب تمثيل روسيا وأوكرانيا "بشكل عادل" في أي محادثات لإنهاء الصراع، قائلًا: إن "السلام العادل بين موسكو وكييف سيتحقق إذا شاركت كل الأطراف المعنية في الحوار"، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار الرئيس التركي، خلال مشاركته عبر الفيديو في القمة الأوروبية التي عُقدت اليوم الإثنين بكييف، إلى أن سياسات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الحرب في أوكرانيا متوافقة مع سياساتنا.

وعُقدت القمة الأوروبية في كييف، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.