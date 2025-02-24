"مباحثات جدية".. تصريحات جديدة لترامب بشأن الحرب الأوكرانية

القاهرة- مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، وكذلك مناقشة مشاريع اقتصادية كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "أجرى محادثات جادة مع نظيري الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك حول صفقات كبرى للتنمية الاقتصادية سيتم إبرامها بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأشار ترامب: "شددت أمام قمة مجموعة السبع على أهمية "صفقة المعادن الأساسية والنادرة" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، معرباً عن أمله في التوقيع عليها قريباً، مضيفًا: "ستضمن هذه الصفقة، التي تعد شراكة اقتصادية، استعادة الشعب الأمريكي لعشرات المليارات من الدولارات والمعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا، بينما تساعد أيضاً اقتصاد أوكرانيا على النمو مع انتهاء هذه الحرب الوحشية والهمجية".

وكان ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه قد يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبًا في السعودية، مضيفًا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن موعد اللقاء ولكنه في المستقبل غير البعيد، وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلعب دورا في المناقشات بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

ومن جانبها أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها باستضافة القمة، مؤكدًة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.