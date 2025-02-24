إعلان

وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بمهاجمتنا بتحريض من إيران

07:47 م الإثنين 24 فبراير 2025

جدعون ساعر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أن الاحتلال أثبت للجميع أنه شريك موثوق به في منطقة مضطربة، وأنه لا يزال في نزاع صعب مع الفلسطينيين حتى بعد تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية.

وأضاف الوزير في تصريحات، أن حماس لا تمثل فقط تهديدًا لإسرائيل وإنما تريد زعزعة الاستقرار في كل المنطقة، وأن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير جميع الأسرى الأحياء والأموات والقضاء على حماس بشكل كامل، مضيفًا: "لا أحد يجبرنا على أن نضع شعبنا في دائرة الخطر ولن نسمح بمهاجمتنا بتحريض من إيران".

وتابع ساعر: "أوضحت للجانب الأوروبي أن عملياتنا في الضفة الغربية تأتي لاحتياجات أمنية ودفاعا عن مواطنينا، كما تفاعلت مع مبعث قلق الاتحاد الأوروبي وأدعوه لعدم استخدام معايير مزدوجة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر وزير خارجية الاحتلال حماس تحرير جميع الأسرى القضاء على حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان