وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بمهاجمتنا بتحريض من إيران

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أن الاحتلال أثبت للجميع أنه شريك موثوق به في منطقة مضطربة، وأنه لا يزال في نزاع صعب مع الفلسطينيين حتى بعد تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية.

وأضاف الوزير في تصريحات، أن حماس لا تمثل فقط تهديدًا لإسرائيل وإنما تريد زعزعة الاستقرار في كل المنطقة، وأن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير جميع الأسرى الأحياء والأموات والقضاء على حماس بشكل كامل، مضيفًا: "لا أحد يجبرنا على أن نضع شعبنا في دائرة الخطر ولن نسمح بمهاجمتنا بتحريض من إيران".

وتابع ساعر: "أوضحت للجانب الأوروبي أن عملياتنا في الضفة الغربية تأتي لاحتياجات أمنية ودفاعا عن مواطنينا، كما تفاعلت مع مبعث قلق الاتحاد الأوروبي وأدعوه لعدم استخدام معايير مزدوجة".