"الهدنة في خطر".. إعلام عبري: جيش الاحتلال يشن هجماته على رفح الفلسطينية

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على منطقة في رفح، ردًا على إطلاق صاروخ منها، وفقًا لما ذكرته القناة 14 الإسرائيلية.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن صباح اليوم الأحد، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بسبب المراسم التي تقيمها حماس أثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين والتي وصفها بـ"المهينة" حسب تعبيره.

من جانبه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي، إن الاحتلال الإسرائيلي أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأكد الهندي أن مطالب الاحتلال الجديدة تعجيزية وأن الحركة ملتزمة بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مسبقًا بشأن صفقة وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال.