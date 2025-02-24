إعلان

حماس تعلق على شرط الاحتلال الجديد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

06:45 م الإثنين 24 فبراير 2025

حافلات الأسرى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي، إن الاحتلال الإسرائيلي أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف القيادي بحركة حماس في تصريحات تلفزيونية، أن هناك تنصل وتلكؤ من جانب الاحتلال في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحركة لا تكترث إلى تلك التهديدات أو الضغوط التي يمارسها الاحتلال، ومطالبًا الوسطاء بلجم العدو.

وأكد "الهندي"، أن شروط الاحتلال الجديدة تعجيزية وأن الوسطاء يتواصلون مع الحركة بشأنها لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة ملتزمة بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مسبقًا بشأن صفقة وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال، وعلىه أن يتحمل أي إخلال به.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، بأن إسرائيل مستعدة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تأخر إطلاق سراحهم، وذلك مقابل استعادة جثامين 4 إسرائيليين اليوم الإثنين، شريطة عدم إقامة مراسم "مهينة" كما حدث في المرة السابقة، وفق الصحيفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الفلسطينيين حماس الاحتلال الإسرائيلي سهيل الهندي صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"بعت عفش بيتي".. قصص وتجارب الضحايا المصريين مع منصة "FBC"
خدعت مليون شخص واستولت على 6 مليارات دولار.. ما هي منصة FBC؟
مسابقة تعيينات جديدة.. مطلوب أكثر من 25 ألف معلم مساعد لغة عربية