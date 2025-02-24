"ابنه ضربه وسافر".. نائبة في الكنيست تكشف تفاصيل الاعتداء على نتنياهو (فيديو)

وكالات

أثارت النائبة في الكنيست نعمة لازيمي جدلًا واسعًا بعد تساؤلاتها بشأن تكاليف تأمين يائير نتنياهو، والتي قُدّرت في تقارير إعلامية بنحو 2.5 مليون شيكل سنويًا، متسائلة عما إذا كانت هذه المبالغ لا تزال مدرجة في الميزانية.

وخلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست، صرّحت لازيمي بأن يائير غادر إسرائيل بسبب خلاف عائلي تطور إلى اعتداء جسدي، ما أشعل نقاشات حادة داخل الجلسة.

ونفى حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذه المزاعم، ووصفها بأنها "كذبة بغيضة"، مهددًا بملاحقة قانونية لكل من يردد هذه الادعاءات.

من جانبه، رفع يائير نتنياهو دعوى قضائية ضد النائبة لازيمي على خلفية تصريحاتها التي أشارت فيها إلى أنه غادر البلاد بعد اعتداء على والده.

وفي سياق متصل، طرحت لازيمي تساؤلات حول تكاليف إقامة زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، خارج إسرائيل لمدة شهرين، مطالبة بالكشف عن مصدر تمويل هذه النفقات.

وأعرب أعضاء لجنة المالية في الكنيست عن دهشتهم من التصريحات المثيرة للجدل، في ظل تصاعد التوترات حول المسائل المالية المتعلقة بأسرة نتنياهو.